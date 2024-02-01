الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال زملاء عامل لقي مصرعه بـ"مفرمة لحوم" في بدر بالقاهرة

مقتل
مقتل

أقر زملاء عامل لقى مصرعه داخل مفرمة لحوم بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية ببدر، أمام جهات التحقيق المختصة بنيابة الشروق وبدر، بأنهم تفاجئوا بما حدث له  فهو يعمل في المصنع منذ سنوات وعلى دراية كاملة بشدة المكن وسرعتها، مؤكدين بأنهم تفاجئوا باستغاثته، وبمجرد محاولتهم للالحاق به كانت قد تملكت منه المكنة وأسفرت عن وفاته في الحال.

أمرت نيابة الشروق وبدر اليوم بدفن شاب لقي مصرعة داخل مفرمة اللحوم بمدرينة بدر.

ولقى شاب مصرعه إثر سقوطه داخل مفرمة اللحوم بمصنع التعبئة بالمنطقة الصناعية في منطقة مدينة بدر في القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة مستشفى بدر العام تحت تصرف النيابة العامة.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة مدينة بدر من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، يفيد بالعثور على جثة شاب بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وعثروا على جثة شاب متقطعة داخل مفرمة اللحوم بعد سقوطه بها داخل مصنع لتعبئة اللحوم بمدينة بدر، وتم نقل الجثة لثلاجة الموتى الخاصة بمستشفى مدينة بدر.

المنطقة الصناعية نيابة الشروق وبدر مدرينة بدر العثور على جثة مفرمة لحوم

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