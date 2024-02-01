الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انطلاق ورش عمل حول ريادة الأعمال بمركز الابتكار بجامعة عين شمس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت ورش عمل حول ريادة الأعمال "Entrepreneurship Workshop" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس وهى موجهه لجميع طلاب جامعة عين شمس بجميع تخصصاتهم وذلك بهدف تحسين وتطوير مهارتهم والمساعدة في تحقيق اهدافهم وتطوير افكارهم ومشاريعهم البحثية وكيفية الخروج بمنتجات أولية لها خطة مالية ناجحة يمكن الأعتماد عليها لتحقيق أرباح.

حيث منحتهم هذه الفرصة إستكشاف عالم ريادة الاعمال بأسلوب بسيط وعملي وفعال
ومن ضمن مكاسب ورش العمل ايضا

1. تعليمهم كيفية تحليل المشاكل والتحديات المتعلقة بالاقتصاد المحلي، وإزاي ممكن استخدام التفكير التصميمي لإيجاد حلول فعّالة.

2. اكسابهم مهارات في تطبيق فكر ريادة الأعمال وكيفية تحويل أفكار جديدة إلى مشاريع حقيقية.

3. تعليمهم أهمية التعاون والعمل الجماعي في دعم الابتكار وتحقيق الأهداف المستدامة.

وذلل بحضور طلبة وطالبات من كليات (الأداب - البنات -العلوم -الحاسبات -الأثار- التجارة - التربية النوعية - الطب البشري -الأسنان- التمريض - الإعلام - الألسن - التربية -الصيدلة -الهندسة -الحقوق -الزراعة).

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وفي سياق آخر أطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برنامج  Bio-iChallenge لدعم الابتكار وتقديم الحلول للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية، جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي 

وأشار الدكتور.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى أن هذا البرنامج يستهدف طلاب السنة النهائية وقبل النهائية في الجامعات المصرية؛ للتنافس من أجل تقديم أفكار وحلول مبتكرة في مجالات الأغذية، والصحة، ومنتجات التجميل، والبيوتكنولوجي؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والتي ترتكز في أحد محاورها على دعم ريادة الأعمال والابتكار.

وأكد د.ضياء خليل أن هذا البرنامج يوفر فرصة مميزة للطلاب المبتكرين للعمل على تحديات حقيقية تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن البرنامج يقدم مجموعة من المزايا للطلاب المشاركين، منها تقديم دعم مالي يصل إلى 50 ألف جنيه من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، فضلًا عن الدعم الفني والتقني والعلمي من جانب متخصصين وخبراء من الشركات المشاركة حتى نهاية المشروع

ريادة الأعمال جامعة عين شمس تحسين وتطوير مهارتهم تحقيق أهدافهم مشاريعهم البحثية

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