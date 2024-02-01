الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد مد القيد.. الزمالك يجدد المفاوضات مع هشام صلاح

هشام صلاح
هشام صلاح

استغل مسئولو الزمالك، قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بمد فترة القيد، حتى الثلاثاء المقبل الموافق 6 فبراير الجاري، في تجديد المفاوضات مع هشام صلاح لاعب فريق الاتحاد السكندري.

ويواصل مسئولوه نادي الزمالك، تدعيم الفريق الأول، بأفضل الصفقات والعناصر المميزة في جميع المراكز، لإعادة الفارس الأبيض مجددا للوقوف على منصات التتويج بالألقاب المحلية والقارية.

ويسعى نادي الزمالك، إلى تدعيم مركز الظهير الأيمن، قبل غلق باب القيد، لاسيما في ظل عدم وجود بديل للثنائي عمرو جابر وحمزة المثلوني.

ويرفض مسئولوه نادي الاتحاد السكندري، نهائيا فكرة الاستغناء عن هشام صلاح، لحاجة الفريق الفنية له، بعد استطلاع رأي طارق العشري، المدير الفني لزعيم الثغر.

وستشهد الساعات القليلة المقبلة، محاولات مكثفة من قبل إدارة القلعة البيضاء مع نظيرهم القلعة الخضر، لحسم الصفقة بشكل رسمي.

وعرض نادي الزمالك على مسئولوه الاتحاد 10 مليون جنيه من أجل ضم اللاعب، يتم دفعهم على قسطين.

شرط جزائى و3 مساعدين.. تفاصيل عقد المدرب جوميز مع الزمالك

يعقد البرتغالى خوسيه جوميز، المدير الفنى الجديد للزمالك، فى الثالثة والنصف من عصر اليوم جلسة مع حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء، بمقر النادى بميت عقبة، لتوقيع عقود تدريب الفريق، بعد الانتهاء من كل بنودها، من حيث المدة والقيمة المالية والشروط الجزائية فى العقد.

وكشف مصدر بالزمالك عن أن المدير الفنى الجديد الذى وصل إلى القاهرة فجر اليوم، يصطحب معه 3 مساعدين، الأول مدرب مساعد وآخر مدرب لحراس المرمى، والثالث محلل للأداء.

وأضاف المصدر أن الزمالك اتفق مع المدرب الجديد على التوقيع لمدة موسم ونصف، مقابل 50 ألف دولار شهريًا، وتم الاتفاق على شرط جزائي في العقد، يدفع بمقتضاه الطرف الذي يقوم بفسخ العقد من جانبه 150 ألف دولار قيمة 3 أشهر للطرف الآخر.

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