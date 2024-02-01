برنامج متحدث الروم الأرثوذكس في الاحتفال بعيد دخول المسيح للهيكل غدا الجمعة

تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس للاحتفال بذكرى عيد دخول المسيح إلى الهيكل.

وعلى خلفية الاحتفالات قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي بمصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح له، إن بمناسبة عيد دخول (تقدمة) السيد إلى الهيكل غدا الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، تحتفل مطرانية طنطا وتوابعها بالعيد في كنيسة دخول السيد إلى الهيكل في مدينة طنطا، التابعة للجمعية اليونانية في القاهرة.

مواعيد الصلوات:

الحميس 1 فبراير:

صلاة الغروب الساعة 7 مساء.

الجمعة 2 فبراير:

صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا

القداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا

في نهاية القداس الإلهي تقام خدمة صلاة الخمس خبزات، من أجل المشاركة المؤمنين في هذه الصلاة.

من جانبه، قال القمص إشعياء عبد السيد فرج في كتاب طقس الأعياد السيدية الكبرى والصغرى عن طقس عيد دخول المسيح الهيكل انه يذكر تاريخ الكنيسة أن سمعان الشيخ الذي حمل السيد المسيح هو أحد السبعين شيخا الذين ترجموا التوراة من اللغة العبرية إلى اللغة اليونانية في مصر بأمر ملكها بطليموس. فلما وصل إلى قوله (هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا) داخله الشك قائلا: أنه لآمر ممتنع أن تلد عذراء، فألقى الله عليه سباتا فرأى في رؤيا يقول له أنك لن تموت حتى ترى المسيح الرب مولودا من عذراء.

وعاش نحو ثلاثمائة سنة حتى حمل السيد على ذراعيه إذا أعلمه الروح القدس به فبارك الله قائلا (الآن يا سيد تطلق عبدك بسلام.. لقد فرح به سمعان الشيخ وحنة البنية التي كانت أيضًا تتعبد في الهيكل منتظرة خلاص الرب.. وقيل (هذا وضع لسقوط وقيام كثيرين) فالذين يؤمنون به ينهضون من الخطية والذين يرفضون يسقطون.. أيضا تنبأ سمعان الشيخ عن مشاركة السيدة العذراء الآم ابنها (وأنت يجوز في نفسك سيف.. قبل هذا أتم السيد الختان حسب الشريعة حتى يمكنه دخول الهيكل واندماجه معهم لتعليمهم وأن نحفظ وصاياه ونتممها.. كان دخول السيد المسيح مع أمه في اليوم الأربعين وذلك إتمامًا للناموس