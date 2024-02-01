أنشطة مكثفة لوزير التعليم العالى والبحث العلمى لدعم التعاون الدولى خلال شهر يناير

شهد شهر يناير من العام الجاري العديد من الأنشطة والفعاليات للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي لدعم التعاون الدولي، وذلك على النحو التالي:

1) الاجتماع التشاوري للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة حول "آفاق الابتكار في الإيسيسكو": وشارك الدكتور أيمن عاشور في هذا الاجتماع الذي عقدته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بجدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 13 إلى 19 يناير، وناقش الاجتماع سبل تعزيز انخراط الدول الأعضاء في المنظمة ورسم السياسات المستقبلية للابتكار.

2) الدورة الـ(44) للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو): وشارك الدكتور عاشور في هذه الدورة التي عقدت في الفترة من 17 إلى 19 يناير بجدة بالمملكة العربية السعودية، أكد خلالها على أهمية العمل التشاركي بين الدول الأعضاء في المنظمة لتعزيز التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

3) التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد جامعة أفييرو البرتغالية برئاسة الدكتور أرتور سلفا، نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي والابتكار، وتناول الاجتماع مناقشة إمكانية إنشاء فرع لجامعة أفييرو بمصر، حيث أكد الوزير أهمية إنشاء فرع للجامعة، لما يمثله ذلك من فرصة لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية تعليمية قوية، وتسعى إلى استقطاب أفضل الجامعات العالمية لإنشاء فروع لها في مصر.

4) لقاء مع سفيرة سويسرا لمصر: استقبل الدكتور عاشور إيفون باومان سفيرة سويسرا لمصر في 18 يناير، وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وسويسرا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك إمكانية التعاون في مجال التدريب والتعليم المهني، والتبادل الطلابي والأكاديمي.

5) أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية تعزيز التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة، وفي هذا الإطار تم افتتاح أعمال تطوير المكتب الثقافي والتعليمي المصري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ ليصبح المكتب مركزًا حيويًا لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والولايات المتحدة.

6) وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والتكنولوجي مع سفيرة كولومبيا، حيث أكد الجانبان على أهمية تشجيع الطلاب الكولومبيين على الدراسة في الجامعات المصرية، خاصة بعد التطور الكبير الذي تشهده المنظومة التعليمية في مصر وتنوع الجامعات والاهتمام بتقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل.

7) مصر تشارك في إطلاق منتدى الألكسو للأعمال والشركات بتونس، خلال يومي ٢٨- ٢٩ يناير الجاري، والذي عُقد من قِبل المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو".

8) استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كاسونجا موسينجا، سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بجمهورية مصر العربية؛ لبحث أطر التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي.

9) استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد أحمد علي بري، سفير جمهورية جيبوتي بالقاهرة؛ لبحث سُبل تعزيز علاقات التعاون المشترك في المجالات البحثية والأكاديمية بين البلدين.