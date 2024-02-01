الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

10 مصابين في انقلاب "ميكروباص" على طريق صلاح سالم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق صلاح سالم أمام دار الحرس الجمهوري.

انقلاب ميكروباص على طريق صلاح سالم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بوقوع حادث مروري بطريق صلاح سالم وتبين انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة ميكروباص انحراف الطارة من يد السائق، ما تسبب في انقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

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