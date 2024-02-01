الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الدولة للإنتاج الحربى: لا مجال للتهاون مع أى شكل من أشكال التقصير

وزير الإنتاج الحربي
وزير الإنتاج الحربي

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مرورًا مفاجئًا على شركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي حرصه على إجراء الزيارات المفاجئة للشركات والوحدات التابعة؛ للتأكد من الانتظام في سير العملية الإنتاجية على أرض الواقع وجودتها، والوقوف على مدى تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.

تفقد خطوط الإنتاج

تواجد الوزير داخل الشركة (مصنع 27 الحربي) باكرًا في توقيت حضور العاملين إلى مقر الشركة، واستهل الوزير الجولة بتفقد مخازن الشركة لمتابعة الإجراءات المخزنية التي تتم على أرض الواقع، والتأكد من قيام العاملين بها بتنفيذ إجراءات الجرد الدورية والحفاظ على نظافة وترتيب الخلايا التخزينية.

كما تفقد خطوط الإنتاج بالشركة التي تقوم بتلبية متطلبات القوات المسلحة وخدمة القطاع المدني؛ حيث تنتج الشركة الذخائر الصغيرة لصالح القوات المسلحة، كما تشارك شركة شبرا للصناعات الهندسية في تصنيع بعض مكونات مصانع تدوير المخلفات التي تنتجها شركات الإنتاج الحربي.

كما تعمل على تصنيع (محركات القوى الكهربائية– المراوح– الشفاطات الكهربائية– لوحات توزيع الكهرباء)، والتي تتميز بالجودة العالية مع تنفيذ جميع اشتراطات الحفاظ على البيئة والسلامة والصحة المهنية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة.

واطلع الوزير على ما استعرضته رئيسة مجلس إدارة شركة شبرا للصناعات الهندسية المهندسة دينا عبدالمنعم، وكذا عدد من المسئولين بالشركة؛ من بيانات ومعلومات حول الموقف التنفيذي لخطط الإنتاج والتسويق وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وأعمال الصيانة وإجراءات الأمن الصناعي، ومدى الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات التي يتم تنفيذها.

وحرص وزير الدولة للإنتاج الحربي على تشجيع العاملين، والتأكيد على دورهم في العملية الإنتاجية.

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