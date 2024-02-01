الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان ينظم ندوة حول أضرار البلاستيك وحيد الاستخدام

نظم الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان بالتعاون مع المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بأسوان ومنطقة أوقاف أسوان وجمعية سر الحياة لتنمية المجتمع بقرية البحيرة بمركز إدفو، اليوم الخميس، ندوة توعوية لسيدات قرية البحيرة بمركز إدفو حول أضرار البلاستيك وحيد الاستعمال على الصحة والبيئة من وجهة نظر دينية، وحاضر فيها فضيلة الشيخ علاء حسن محمد إمام وخطيب مسجد البحيرة الكبير.



وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، إن الندوة تأتي في إطار الاحتفال بيوم البيئة الوطني، وضمن أنشطة المبادرة الوطنية "لا للبلاستيك "التي ينفذها المكتب العربي للشباب والبيئية بالتنسيق مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة والمنتديات المحلية للتنمية المستدامة بالمحافظات، تحت رعاية وزيرة الدولة لشئون البيئة ووزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، أن هذا النشاط تم تنفيذه بالتعاون مع منطقة أوقاف أسوان حيث يتم تناول القضية من منظور ديني، بغرض إقناع المشاركين بأهمية البحث عن بدائل مناسبة للبلاستيك وحيد الاستخدام.