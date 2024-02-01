توجيه عاجل من محافظ مطروح لمواجهة الطقس السيئ

وجّه محافظ مطروح، خالد شعيب، جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والمتابعة المستمرة مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لمواجهة أية طوارئ.

استمرار انخفاض الحرارة

وتشهد مدن وقرى محافظة مطروح والساحل الشمالي الغربي، اليوم الخميس، طقسًا شتويًا باردًا مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة وتواصل تساقط الأمطار على اليوم الثالث على التوالي.

وتأثرت المحافظة خاصة السواحل الشمالية منها بالمنخفضات الجوية التي تمر على البحر المتوسط شمال البلاد، والتي تجذب الرياح الشمالية التجارية الباردة والرياح الشمالية الغربية العكسية المحملة ببخار الماء، مما أدى إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط الأمطار المتوسطة.

إزالة مياه الأمطار

كما وجّه المحافظ رؤساء المراكز والمدن باستمرار إزالة مياه الأمطار، وتواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيًا بالتنسيق مع فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكل الجهات المختصة؛ لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار مع الدفع بسيارات لإزالة أي تجمعات فور تساقط الأمطار؛ لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

نشاط سرعة الرياح

وتابع شعيب على مدار الساعة جهود إزالة وسحب مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة، وتيسير حركة المرور أمام المواطنين، وعلى الطريق الدولي الساحلي مطروح إسكندرية ومطروح السلوم، وذلك بعد تعرض عدد من مدن محافظة مطروح منذ الإثنين الماضي، لأمطار من خفيفة إلى متوسطة مع نشاط ملحوظ في سرعة الرياح.

يشار إلى أن خرائط الطقس أظهرت تكاثر السحب الممطرة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية، والتي تكون مصحوبة بحبات البرد على مناطق من (مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء)، كما تكون متوسطة إلى خفيفة على مناطق من (المنوفية، الغربية، الشرقية)، ومدن القناة ووسط سيناء، وسقوط أمطار خفيفة إلى مناطق متفرقة من (القاهرة، الجيزة، القليوبية) ومدن خليج السويس وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.