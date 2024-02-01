"الزراعة" تكشف عن كيفية تحديد أسعار ضمان محصول القطن

قال الدكتور مصطفى عمارة رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجب عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن الاعتماد على بيانات فعلية من أسواق مستلزمات الانتاج وأسواق العمل وتحديث هذه البيانات سنويًا.

وأضاف أنه ينبغي أيضًا عند تحديد أسعار الضمان لمحصول القطن على أساس الأسعار العالمية الأخذ في الحسبان الدعم المباشر الذي تقدمه الدول المنتجة للقطن وكذلك إنفاق تلك الدول على البحث العلمي الزراعي الموجه لاستنباط أصناف جديدة مرتفعة الانتاجية، كما يجب ربط أسعار الضمان لمحصول القطن بالعائد الصافي للمحاصيل الزراعية المنافسة، وضرورة الإعلان عن أسعار الضمان لمحصول القطن قبل ميعاد الزراعة بوقت كافى حتى يستطيع المزراع اتخاذ قراره الخاص بزراعة القطن في الوقت المناسب من عدمه.



خطة الدولة لحماية زراعة وعودة الإنتعاش لزراعة القطن:

قال الدكتور مصطفى عمارة لــ"الدستور" إن الدولة اتخذت خطوات جادة في تطوير ملف القطن على ثلاثة محاور أساسية زراعة وتجارة وصناعة، حيث كان أهمها في محور الزراعة: التوسع في زراعة القطن افقيًا في الأراضي الجديدة، والتوسع في زراعة القطن راسيًا عن استنباط أصناف جيدة ملائمة ذات انتاجية عالية وتحسين جودته، والمحافظة على الأصناف الموجودة من التدهور، واستخدام أساليب زراعية حدثية من الزراعة حتى الجني لزيادة الانتاجية والعائد من وحدة المساحة.

وأشار إلى أنه قد تم زراعة مساحة 55 ألف فدان إكثار تمثل جميع الأصناف الموجودة على الخريطة الصنفية لانتاج كميات من البذرة والتقاوي المنتقاة التي تكفي لزراعة كل المساحات المستهدف زراعتها الموسم القادم 2024 وبأعلي نقاوة وراثية، وتم انتاج هذا العام من هذه المساحة ما يقارب من 1.4 مليون قنطار وحوالي 200 ألف طن بذرة و40 ألف طن زيت بذرة قطن وما يقرب من 135 الف طن كسب علف.