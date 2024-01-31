الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر سيتى يستعيد وصافة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى بيرنلى

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

استعاد مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا كبيرًا 3/ 1 على ضيفه بيرنلي، اليوم الأربعاء، في المرحلة الـ22 للمسابقة.

وتقمص النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 16 و22 على الترتيب، فيما تكفل الإسباني رودري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 46.

في المقابل، أحرز البلجيكي أمين الدخيل هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب (الاتحاد)، عودة المهاجم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند، الذي نزل إلى أرض الملعب قادمًا من مقاعد البدلاء قبل ثلث ساعة على نهاية اللقاء، بعدما تعافى من إصابته التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، الذي حقق انتصاره الـ14 في البطولة هذا الموسم والرابع على التوالي، إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق الأهداف أمام أرسنال، المتساوي معه في نفس الرصيد، علمًا بأن الفريق السماوي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة مع برينتفورد.

في المقابل، توقف رصيد بيرنلي، الذي تكبد خسارته الـ16 في المسابقة خلال الموسم الحالي، مقابل 3 انتصارات و3 تعادلات، عند 12 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

اقرأ أيضًا.. هالاند بديلًا وألفاريز يقود هجوم مانشستر سيتيث ضد بيرنلى بالدورى الإنجليزى

مانشستر سيتى الدورى الانجليزى بيرنلي الإنجليزي مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي البريميرليج

مواد متعلقة

مانشستر سيتى يهزم توتنهام ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزى

تقرير: مانشستر سيتي يحدد 7 ملايين إسترليني مقابل إعارة "فيليبس"

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

عاجل.. مصرفيون يتوقعون تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزى

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

مش سعيد

مؤمن المحمدي

وصية.. مستجاب الأخيرة

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"