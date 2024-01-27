مانشستر سيتى يهزم توتنهام ويبلغ الدور الخامس بكأس الاتحاد الإنجليزى

تأهل مانشستر سيتي إلى الدور الخامس (دور الستة عشر) من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيفه توتنهام 1 / صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدور الرابع (دور الـ32) بالبطولة.



وسجل ناثان آكي هدف المباراة الوحيد لسيتي في الدقيقة 88، حيث يُعد ذلك الهدف هو الأول لـ مانشستر سيتي على ملعب توتنهام بعد إعادة افتتاحه في عام 2018، أي بعد مرور خمس سنوات وشهرين و29 يومًا لينجح السيتي في فك العقدة.

وشهد الدور ذاته، تأجل حسم ثلاث مباريات أخرى، بعد نهايتها بالتعادل.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة تشلسي وأستون فيلا، وهي نفس نتيجة مباراة بريستول سيتي وضيفه نوتنجهام فورست، فيما تعادل شيفيلد وينزداي وضيفه كوفنتري سيتي 1 /1.

ووفقا للوائح البطولة، فإن المباريات التي تنتهي بالتعادل يتم إعادتها في ملاعب الفرق التي خاضت المباراة الأولى خارج ملعبها.

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