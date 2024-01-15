الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مانشستر سيتي يحدد 7 ملايين إسترليني مقابل إعارة "فيليبس"

كالفين فيليبس
كالفين فيليبس

يبحث نادي مانشستر سيتي عن مخرج للاعبه كالفين فيليبس، الذي لم ينجح في حجز مركز أساسي بتشكيل الفريق.
وحاول فيليبس الخروج من مانشستر سيتي خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل ابتعاده عن المشاركة مع الفريق، وغيابه بشكل منتظم عن المشاركة في أغلب المباريات.

ووفقًا لما ذكرته شبكة “إي إس بي إن”، فإن إدارة مانشستر سيتي تبحث عن عرض إعارة لكالفين فيليبس خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأكدت الشبكة أن مانشستر سيتي يرغب في الحصول على 7 ملايين جنيه إسترليني مقابل خروج فيليبس معارًا، بالإضافة إلى وجود شرط للشراء في نهاية الموسم الجاري.

وبدأ كالفين فيليبس مسيرته ضمن صفوف شباب ليدز يونايتد وتم تصعيده من فريق تحت 18 عامًا لفريق تحت 21 عامًا في صيف 2014، وصعد للفريق الأول في صيف 2015 وقضى 7 مواسم مع الفريق قبل الانتقال لمانشستر سيتي مطلع الموسم المنقضي.

وسبق أن تحدثت العديد من التقارير الصحفية عن اقتراب كالفين فيليبس من الرحيل عن صفوف فريق مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل بحثه عن المشاركة لعدد دقائق أكبر من أجل ضمان اللعب رفقة منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا المقبلة.

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