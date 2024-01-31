أمريكا تدمر صاروخا "أرض جو" أطلقه الحوثيون من اليمن

دمرت الولايات المتحدة صاروخا أرض جو أطلقه الحوثيون من اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء بالتوقيت الشرقي، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية.

وأضافت أن الصاروخ كان جاهزا للإطلاق ويشكل "تهديدا وشيكا للطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة".

نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن، بعضها بالتعاون مع المملكة المتحدة، لملاحقة أسلحة الحوثيين وتعطيل قدرة الجماعة المتمردة على استهداف ممرات الشحن الدولية.

الولايات المتحدة تحدد من وراء ضربات الأردن

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن مجموعة شاملة من المسلحين تسمى المقاومة الإسلامية في العراق كانت وراء الهجوم بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، وهو أول إسناد رسمي له للحادث.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل مجموعة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تضم مجموعات متعددة بما في ذلك كتائب حزب الله".

ولم يصل إلى حد إلقاء اللوم الدقيق على كتائب حزب الله، قائلاً إنها ليست المجموعة الوحيدة المسؤولة عن الهجمات السابقة على القواعد الأمريكية.

وقال: "من المؤكد أن هذا يحمل سمات مميزة لأنواع الأشياء التي تفعلها كتائب حزب الله"، مضيفًا أن "الإسناد الذي يرتاح إليه مجتمع استخباراتنا هو أن هذا تم من قبل مجموعة مظلة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق". "

وقال كيربي إنه بينما تستعد الولايات المتحدة للرد على الهجوم، فمن المرجح أن تكون هناك مراحل متعددة للهجوم المضاد.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة قالت إن وكالة المعونة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة بحاجة إلى إجراء تغييرات "لاستعادة ثقة المانحين" قبل أن تستأنف تقديم الأموال للوكالة.

كانت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من كبار المانحين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لكن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى أوقفت تمويلها بعد أن زعمت إسرائيل أن 13 موظفاً كانوا على صلة بهجمات حماس في 7 أكتوبر.