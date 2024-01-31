الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أمريكا تدمر صاروخا "أرض جو" أطلقه الحوثيون من اليمن

هجمات الحوثيين
هجمات الحوثيين

دمرت الولايات المتحدة صاروخا أرض جو أطلقه الحوثيون من اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء بالتوقيت الشرقي، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية.

وأضافت أن الصاروخ كان جاهزا للإطلاق ويشكل "تهديدا وشيكا للطائرات الأمريكية العاملة في المنطقة".

نفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد أهداف الحوثيين في اليمن، بعضها بالتعاون مع المملكة المتحدة، لملاحقة أسلحة الحوثيين وتعطيل قدرة الجماعة المتمردة على استهداف ممرات الشحن الدولية.

 

الولايات المتحدة تحدد من وراء ضربات الأردن

 

txt

بأى ذنب قُتلوا.. أطفال غزة يواجهون الموت والجوع منذ بداية الحرب

قال البيت الأبيض يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن مجموعة شاملة من المسلحين تسمى المقاومة الإسلامية في العراق كانت وراء الهجوم بطائرة بدون طيار في الأردن والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين، وهو أول إسناد رسمي له للحادث.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي: "نعتقد أن الهجوم في الأردن تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل مجموعة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق، والتي تضم مجموعات متعددة بما في ذلك كتائب حزب الله".
ولم يصل إلى حد إلقاء اللوم الدقيق على كتائب حزب الله، قائلاً إنها ليست المجموعة الوحيدة المسؤولة عن الهجمات السابقة على القواعد الأمريكية.

وقال: "من المؤكد أن هذا يحمل سمات مميزة لأنواع الأشياء التي تفعلها كتائب حزب الله"، مضيفًا أن "الإسناد الذي يرتاح إليه مجتمع استخباراتنا هو أن هذا تم من قبل مجموعة مظلة تسمى المقاومة الإسلامية في العراق". "

وقال كيربي إنه بينما تستعد الولايات المتحدة للرد على الهجوم، فمن المرجح أن تكون هناك مراحل متعددة للهجوم المضاد.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة قالت إن وكالة المعونة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة بحاجة إلى إجراء تغييرات "لاستعادة ثقة المانحين" قبل أن تستأنف تقديم الأموال للوكالة.

كانت الولايات المتحدة منذ فترة طويلة من كبار المانحين لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، لكن الولايات المتحدة وعدة دول أخرى أوقفت تمويلها بعد أن زعمت إسرائيل أن 13 موظفاً كانوا على صلة بهجمات حماس في 7 أكتوبر.

الحوثي اليمن الولايات المتحدة صاروخا إيران

الأكثر قراءة

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

عاجل.. البنك المركزى يصدر بيانا بشأن الحد الأقصى للسحب النقدى اليومى

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

النهاردة كام طوبة 2024 | ورقة نتيجة اليوم الأربعاء في مصر

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى الكورة مافيش كبير

وائل لطفي

اثنان وليس واحدًا!

ماجد حبته

القمة الإيطالية الإفريقية

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"