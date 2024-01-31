ينذر بكارثة.. محلل فلسطينى يوضح مدى تأثير إيقاف تمويل "الأونروا" على الفلسطينيين

قال المحلل السياسي الفلسطيني عبدالمهدي مطاوع، إن إيقاف تمويل وكالة "الأونروا" ينذر بانعكاسات إنسانية كارثية على الفلسطينيين.

وأضاف مطاوع في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الدول التي قطعت التمويل تشكل 70% من موازنة الأونروا، مشيرًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى وقف تقديم خدمات الأونروا بداية من فبراير المقبل.

محلل فلسطيني: دور الأونروا لا يقتصر فقط على تقديم المساعدات

وأكد أن "الأونروا" لها دور أساسي منذ عام 1949 في حياة الشعب الفلسطيني خصوصًا اللاجئين، حيث تقدم خدمات تعليمية ومدارس وخدمات صحية ورعاية أولوية بالإضافة إلى خدمات التشغيل وإعادة التأهيل.

كما أشار إلى أن الأونروا تضم أكثر من 30 ألف موظف، مؤكدًا أن هذه الوكالة ليست هامشية وهدفها لا يقتصر على تقديم المساعدات الإنسانية فهي جزء أساسي من التركيبة الحياتية للشعب الفلسطيني.