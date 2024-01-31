الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين القاهرة يوجه ضربات قاسية ضد المخالفين ومحتكري السلع والمتلاعبين بالاسعار

ناصر ثابت
ناصر ثابت

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، حملات كثفت خلالها المرور على مخازن الجملة والتفتيش على مدى توافر السلع الغذائية والأرصدة الموجودة ومطابقتها بالأرصدة الدفترية وتواريخ صلاحيتها وتبين توافر السلع بها، وعلى محلات البقالة والسوبر ماركت وتحرير مخالفات للسلع غير المدون عليها بيانات وأسعار وتواريخ الصلاحية وتحريزها وسحب عينات للتأكد من صلاحيتها.


وأكد ناصر ثابت ، وكيل أول وزارة التموين والتجارة ومدير مديرية تموين القاهرة، ان الحملات شملت دائرة قسم مدينة نصر، وتم ضبط كمية مـن السولار قدرها (320 لتـر) داخل براميل بمحطة تموين سيارات، بمدينة نصر وتم التحفظ على الكمية واحالة المتهمين للنيابة العامة واتخاذ اللازم قانونًا.

 

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وأكد مدير المديرية علي أن احتياج الأفران البلدية للقمح والدقيق كافي ويجري تعزيز الأرصدة أولا بأول لسد احتياج المواطن، بالإضافة إلى أن منافذ بيع السلع التمونية تم الصرف لها بنسبة 100٪ للشهر الجاري من السكر والأرز والزيت والمكرونة، وأرصدة السلع التموينية آمنة وتكفي سد الحاجة وجاري تعزيز الأرصدة أولا بأول.

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وأشار إلى أنه يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية وأنه لا تهاون أو تراخي في حق المواطن، وان حق المواطن خط احمر، مؤكدا أنه تم  تفعيل الحملات ليل نهار لحماية حق المواطن والتيسير عليه ضد المخالفين والذين يستغلون الظروف الحالية للتلاعب بالاسعار والتجاوز.  

و شدد "ثابت" علي استمرار تفعيل الحملات المكثفة ليل نهار بقطاعات العاصمة الاربع لإحكام الرقابة على الأسواق، للتأكد من جودة السلع المقدمة، وبأسعار مناسبة للمواطنين، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك، والاطمئنان من ثبات الاسعار  وجاري العمل والتفتيش بشتي المناطق وفي جميع الأوقات.

تمت الحملة بتوجيهات تحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة وتم تفيذ الحملة بقيادة مجدي عبد العال مدير الرقابة التجارية بالمديرية ومفتشي الرقابة، بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة وتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

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