الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تموين القاهرة تضخ ألف طن سكر بمنافذ البيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو

سكر
سكر

 أكد ناصر ثابت وكيل أول وزارة التموين ومدير مديرية تموين القاهرة، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية ومنافذ المواطن أولا وخاصة في الأماكن الأكثر كثافة وازدحاما، بإجمالى ألف طن، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين، لرفع العبء عن كاهل المواطن والتخفيف عليه بواقع سعر 27 جنيها للمستهلك.

ووجه مدير المديرية إدارات التموين على مستوي المحافظة بالتأكد من حصول المواطنين على السكر الحر بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد وذلك من خلال فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ المواطن اولا، وأن يتم التوزيع تحت إشراف الإدارات التموينية والمديرية.

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ضخ ألف طن سكر بمنافذ البيع بسعر 27 جنيهًا للكيلو        


وطالب وكيل وزارة التموين، المواطنين بالحصول على احتياجاتهم الحقيقية فقط دون التكالب على الشراء، كما ناشد المواطنين بالتعاون مع جهاز، حماية المستهلك بتقديم الشكاوى عند اكتشاف أي مخالفات تتعلق بحجب السلع عن التداول واحتكارها، مطالبا بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار، أو احتكار السلع ومنعها من التداول بغرض التربح والتقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588.

وأكد "ثابت"، أنه يتم تشديد الرقابة على جميع المنافذ التموينية والمعارض السلعية للتأكد من وصول السكر للمستهلكين بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد، كما شدد علي تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأسواق لضبط المخالفين ومحتكري السلع، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم حيالهم.

 

 يشار إلى أن اللواء عصام الدين البديوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أكد في تصريحات سابقة أن مصانع الشركة الـ8 لديها القدرة على استقبال نحو 12 مليون طن قصب حال توريد تلك الكميات من المزارعين، ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل.

وأوضح البديوي، أنه يتم توفير 95 ألف طن سكر شهريًا للبطاقات التموينية تتضمن 65 ألف طن بسعر 12.6 جنيه بجانب 30 ألف طن كحصص إضافية بسعر 27 جنيهًا للكيلو.

سكر تموين القاهرة القاهرة وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين

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