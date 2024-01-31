الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطب البيطري: انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد ‎العقدى وجدرى الأغنام بالفيوم

تحصين
تحصين

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلد العقدى وجدرى الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة.

‎ أوضحت وزارة الزراعة أن مرض الجلد العقدى من أمراض الجلد الفيروسية المعدية الحادة وهو ينتقل بالحشرات ويتميز بظهور مفاجئ لعقد جلدية مختلفة الحجم على جسم الأبقار المصابة مع تضخم الغدد الليمفاوية السطحية وهذا المرض يسبب خسائر شديدة في الماشية نتيجة للنقص في إنتاج اللبن واللحم وتشوه فى الجلد.

‎وعن مسببات المرض فهو أحد فيروسات مجموعة الجدرى، وهو يرتبط سيرولوجيا بفيروس جدرى الأغنام والحيوانات القابلة للاصابة وينتقل بواسطة الناموس وذباب التسابانس بطريقة بيولوجية وبعض الحشرات الأخرى يمكن أن تنقله بطريقة ميكانيكية والاختلاط المباشر بين الحيوانات المصابة والحيوانات السليمة.

مديرية الطب البيطرى محافظة الفيوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جدري الأغنام قرى ومراكز المحافظة وزارة الزراعة

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