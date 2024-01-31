رصد 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة استهدفت لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن ضبط 51031 مخالفة مرورية متنوعة بينها « 651 مخالفة السير بدون تراخيص،56 دراجة نارية مخالفة، و11850 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و21 مخالفة موقف عشوائى، و1396 مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة».



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.