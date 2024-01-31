الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلافات مالية وراء خطف "مستريح المقاولات" في الشرقية

ضبط متهم
ضبط متهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ملابسات ضبط المتهمين باختطاف "مستريح المقاولات" بالشرقية.

تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من ربة منزل بوجود خلاف مالى بين زوجها عامل وآخرين، وذلك لقيام زوجها بتجميع مبالغ مالية وتوظيفها لهم بمجال المقاولات وتعثره وصدور عدة أحكام قضائية ضده.

وأقرت بأن زوجها أبلغها بتوجهه رفقة 4 أشخاص أخرين لتسوية تلك الخلافات المالية، وعقب ذلك ورد اتصال هاتفى لها من زوجها مفاده تواجده رفقتهم واحتجازه بنطاق محافظة بنى سويف لتسوية تلك الخلافات.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الشرقية عن تواجد المتغيب بإحدى قرى مركز شرطة الواسطى ببنى سويف، وأن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (كهربائى – سائقان).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف تم ضبط المتهمين وتحرير الـمُحتجز من داخل مسكن أحدهم.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود مديونيات على الـمُحتجز لصالحهم من تعاملات فى مجال المقاولات.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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