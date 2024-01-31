عاجل.. طهران تحذر واشنطن من شن أى هجوم على الأراضى الإيرانية

حذرت إيران، أمس الثلاثاء، الإدارة الأمريكية من شن أي هجوم على الأراضي الإيرانية، وذلك عبر رسالة سلمتها طهران عبر السفارة السويسرية، بحسب مصدر مطلع.

ونقل موقع "الأخبار العاجلة" الإيراني عن المصدر قوله إن "الحكومة الإيرانية وجهت تحذيرًا خطيرًا عبر سويسرا مفاده أننا سنرد بشكل مباشر على أي هجوم أمريكي على الأراضي الإيرانية".

وأضاف المصدر الإيراني، أن "طهران أشارت في رسالتها إلى أنها لا تريد حربًا مع أمريكا، لكنها ستتعامل مع أي مغامرات لواشنطن بالقوة".

وشدد على أن "تهديدات البيت الأبيض غير مقبولة، وأي هجوم داخل الأراضي الإيرانية خط أحمر وسيصاحبه الرد المناسب".

يشار إلى أن السفارة السويسرية في طهران ترعى المصالح الأمريكية في إيران منذ ثورة عام 1979.

يأتي ذلك فيما نشرت تقارير صحفية أن واشنطن بعثت عدة رسائل إلى طهران عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وذكر تقرير الوكالة "أن واشنطن أرسلت أكثر من رسالة إلى طهران عبر طرف ثالث خلال اليومين الماضيين"، مضيفة "أن رسائل واشنطن كانت بأنها لا تريد حربًا واسعة النطاق، كما حذرت من أن توسيع الحرب سيرافقه تحركات أمريكية".

وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة بوليتيكو، إنه "بعد الحصول على الضوء الأخضر من جو بايدن، سيتم تنفيذ ضربات تستهدف الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، وستكون الهجمات على عدة موجات، وستكون البحرية الإيرانية في الخليج العربي من بين الأهداف أيضًا".

وقال مسؤول أمريكي كبير لشبكة ABC الإخبارية "لدى بايدن شكوك عميقة بشأن الهجمات الانتقامية على الأراضي الإيرانية"، فيما أكد الرئيس بايدن أن "إيران مسؤولة عن توريد الأسلحة في الهجوم الأخير".