الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الثقافة تكشف لـ"الشاهد" سبب اختيار سليم حسن شخصية العام لمعرض الكتاب

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، إن معرض الكتاب ليس مجرد سوق كتاب، ولذا يجب أن يكون له رؤية، مشيرة إلى أنه تم اختيارها لتولي حقيبة الوزراة قبل الدورة الماضية من المعرض بشهرين وكانت هناك خطوات موضوعة كما تم وضع بعض الخطوات الجديدة.

وأضافت، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه خلال هذه الدورة تم العمل بشكل أوضح وأكثر تركيزًا واختيار الدكتور سليم حسن، عالم المصريات لشخصية المعرض لأن لديه اكتشافات مصرية كثيرة وتراجم للآثار والكتب التي كتبها وقدم بها للبشرية وللثقافة المصرية إنتاجا مهما جدًا وكان مثل دليل للأجيال الجديدة المهتمة بدراسة الآثار.

وتابعت أننا لا نستيطع أن نغفل الآثار والتاريخ في الهوية المصرية لأنهما عمق الهوية وانطلقت منهما أشياء كثيرة للهوية وللبشرية كلها.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

وزيرة الثقافة سليم حسن شخصية المعرض عالم المصريات معرض الكتاب

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