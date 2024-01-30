الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

وزير الداخلية يصدّق على تخريج طلبة الدور الثانى من كلية الشرطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

صدّق محمود توفيق، وزير الداخلية بالموافقة على تخريج عدد من طلبة "الدور الثانى" من السنة الدراسية (الرابعة) بكلية الشرطة للعام الدراسى (2022-2023) بمقر أكاديمية الشرطة، بحضور عدد من مساعدى الوزير وقيادات الأكاديمية.

وقام الخريجون بأداء اليمين، تمهيدًا لاستلامهم مهام عملهم الجديد بمختلف المواقع الشرطية.

كان قد صدّق وزير الداخلية على منح خريجى كلية الشرطة درجة الليسانس فى القانون والشرطة، مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار.

صدّق أيضًا على منح خريجى وخريجات قسم الضباط المتخصصين دبلوم علوم الشرطة مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار بهيئة الشرطة.

وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرحًا علميًا أمنيًا شامخًا حملت على مر التاريخ مشعل العلم فى خدمة الأمن، فهى ملحمة الوطنية ومصنع الرجال، والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها فى إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميًا وتدريبيًا وبحثيًا، فهى من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة فى العالم، وهى الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكانة على كافة المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.

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