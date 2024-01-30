ضبط سيدة امتنعت عن سداد 800 ألف جنيه مديونية لشركة أدوية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال مديرة شركة لتجارة وتوزيع الأدوية وإدارة الصيدليات – مقيمة بمحافظة القاهرة؛ لامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لإحدى الشركات مما مكنها من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

كما حاول المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق “شراء العقارات، تأسيس الشركات، وقدرت أفعال الكسب التى قامت بها المذكورة من حصيلة نشاطها غير المشروع بـ 800 ألف جنيه”.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.