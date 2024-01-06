السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى تحذر تجار العملة: "مباحث الأموال العامة شغالة"

عزة مصطفى
عزة مصطفى

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على تراجع حوالات المصريين المقيمين بالخارج بنسبة تقترب لــ30%، قائلة: "يعني إحنا بنتكلم في 4.5 مليار دولار، كل دا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي".

وأضافت عزة مصطفى، خلال تقديمها حلقة برنامج "صالة التحرير"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن السبب الرئيسي لتراجع حوالات المصريين من الخارج يعود لوجود سعرين للعملة في مصر، منوهة أن عقوبة الاتجار بالعملة هي السجن والغرامة. 

وتابعت: «أن مقابل الـ20 جنيهًا الزيادة  في سعر الدولار الواحد، في عقوبة من 6 أشهر إلى 3 سنوات سجن، وكمان هتدفع في الـ20 جنيهًا الزيادة من مليون إلى 5 ملايين جنيه غرامة". 

 

المسألة صعبة في الغرامة أو العقوبة

وأكدت أن المسألة صعبة في الغرامة أو العقوبة، مضيفة: "أنت بتكسب دفع سعر الدولار، ولكن خد بالك الغرامة صعبة، ومباحث الأموال العامة شغالة من نار في القرى والمدن، فخد بالك".

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