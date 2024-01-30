الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن يداهم 3 بؤر إجرامية بالمحافظات

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، اليوم الثلاثاء، حملات لاستهداف وضبط حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت الجهود فى مديرية أمن أسيوط عن ضبط 31 قضية سلاح ناري، اشتملت على «15 بندقية آلية- 13 بندقية خرطوش، 23 فرد محلى، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة» بحوزة 31 متهمًا "لـ 25 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة اشتملت على «1،770 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، تنفيذ 423 حكم قضائى متنوع. 

وفي مديرية أمن أسوان، تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، اشتملت على 7.600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 4،800 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو" بحوزة 5 متهمين "لـ 2 منهم معلومات جنائية"، كما تم ضبط 3 فرد محلى وعدد من الطلقات وتنفيذ 823 حكم قضائى متنوع. 

وفى مديرية أمن دمياط، تم ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. اشتملت على 7،600 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 9،500 كيلو جرام لمخدر البانجو، 7،500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، كما تم ضبط  فردين محليين وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لهم معلومات جنائية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية تنفيذ الأحكام الأسلحة النارية قضية سلاح نارى ضبط

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