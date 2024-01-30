إصابة 4 أشخاص فى "مشاجرة مخدرات" بالبساتين

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة، اليوم الثلاثاء، بسبب خلاف على بيع مواد مخدرة في البساتين.



تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص فى البساتين، ووجود مصابين، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان المشاجرة.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات على بيع مواد مخدرة، واستخدمت فيها الأسلحة النارية، وأسفرت عن إصابة 4 أشخاص.

وأمكن ضبط طرفي المشاجرة، ونقل المصابين إلى مستشفي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.