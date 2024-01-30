جيش الاحتلال يوجّه مياه البحر إلى شبكة أنفاق غزة

أعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن أنه قام بتوجيه مياه البحر إلى أنفاق غزة في محاولة لتدمير شبكة تحت الأرض مترامية الأطراف تستخدمها حماس.

وقال بيان للجيش الاحتلال إنه "نفذ قدرات جديدة لتحييد البنية التحتية الإرهابية تحت الأرض في قطاع غزة عن طريق توجيه كميات كبيرة من المياه إلى الأنفاق".

وأضاف: هي جزء من مجموعة من الأدوات التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتحييد التهديد الذي تشكله شبكة أنفاق حماس تحت الأرض.

ضخ مياه البحر إلى أنفاق حماس تحت الأرض في غزة

وذكر تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال في ديسمبر الماضي، أن جيش الاحتلال بدأ بضخ مياه البحر من البحر الأبيض المتوسط إلى أنفاق حماس تحت الأرض في غزة.

وكان هناك 1300 نفق على امتداد 500 كيلومتر (310 أميال) في غزة عند بداية الحرب في أكتوبر، وفقًا لدراسة أجرتها الأكاديمية العسكرية الأمريكية ويست بوينت، وقال مسئولون إسرائيليون إن نظام حماس تحت الأرض كان أساسيًا لعملياتها في ساحة المعركة.

وتعتقد إسرائيل أن العديد من الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجمات 7 أكتوبر كانوا أو ما زالوا محتجزين في شبكة الأنفاق الواسعة.

وحذر خبراء من أن إغراق شبكة الأنفاق بمياه البحر قد يؤدي إلى "تدمير الظروف الأساسية للحياة في غزة"، وهو أحد أركان جريمة الإبادة الجماعية.

وفي سياق متصل، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن دبابات إسرائيلية تتمركز في الساحة الأمامية لمستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.