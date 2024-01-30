الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كندا تعلن عن تمويل جديد بقيمة 40 مليون دولار لتوفير مساعدات إنسانية لغزة

غزة
غزة

أعلنت كندا عن تمويل جديد بقيمة 40 مليون دولار كندي"23.5 مليون جنيه إسترليني" لتوفير الغذاء والماء والمساعدات الإنسانية الأخرى بعد تعليق تمويل وكالة الإغاثة التابعة للأمم المتحدة في المنطقة.

وعلقت كندا "التمويل الإضافي" للأونروا في أعقاب مزاعم إسرائيل بأن بعض موظفيها متورطون في هجمات حماس في 7 أكتوبر، وفق صحيفة الجارديان البريطانية. 

وسيذهب الجزء الأكبر من التمويل الجديد إلى برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسف واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

إيران تستدعي السفير البريطاني 

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سوناك يحث إيران على تهدئة التوترات فى الشرق الأوسط

وفي سياق متصل، تذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران استدعت السفير البريطاني، بعد يوم من إعلان المملكة المتحدة والولايات المتحدة فرض عقوبات على شبكة يُزعم أنها متورطة في استهداف المنشقين الإيرانيين ونشطاء المعارضة لاغتيالهم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، أن سيمون شيركليف، السفير البريطاني في طهران، تم استدعاؤه إلى وزارة الخارجية الإيرانية و"أبلغه باحتجاج بلادنا القوي" بعد "استمرار اتهامات النظام البريطاني ضد جمهورية إيران الإسلامية".

ويأتي ذلك بعد أن أدان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم الإثنين بشكل قاطع الهجوم بطائرات بدون طيار على قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن، والذي قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن متشددين مدعومين من إيران نفذوه.

وفي اليوم نفسه، فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة عقوبات على شبكة من الأشخاص المتهمين بتوجيهات من وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، والذين قالوا إنهم نفذوا اغتيالات وعمليات اختطاف تهدف إلى إسكات منتقدي طهران، حسبما أفادت صحيفة الجارديان البريطانية. 

ووفقًا للصحيفة فقد فرضت بريطانيا عقوبات على مسئولين إيرانيين قالت إنهم متورطون في تهديدات بقتل صحفيين على الأراضي البريطانية، وآخرين قالت إنهم جزء من عصابات إجرامية دولية مرتبطة بإيران.

كندا تعليق الأونروا المساعدات الإنسانية

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