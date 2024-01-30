سوناك يحث إيران على تهدئة التوترات فى الشرق الأوسط

أعرب رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، عن "قلقه" بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في غارة بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في الأردن، مطالبا إيران بتهدئة التوترات في الشرق الأوسط.

وحث سوناك بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إيران على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط خلال حديثه إلى وسائل الإعلام.

وقال سوناك: "نحن نشعر بالقلق ونحث إيران على مواصلة تهدئة التوترات في المنطقة. إننا ندين بشدة ما حدث خلال اليومين الماضيين".

وأضاف: "أننا نقف بحزم مع حلفائنا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وهذا ما سنواصل العمل من أجله".

ورفض سوناك التعليق على ما إذا كان سيدعم أي رد أمريكي على هجوم الطائرات بدون طيار، لكنه أصر على أن بريطانيا تعمل على "ضمان الاستقرار الإقليمي"، مضيفًا "سوف نقف إلى جانب حلفائنا الأمريكيين في حربنا المستمرة والمشتركة ضد الإرهاب".