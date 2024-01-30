وزيرة التضامن تمنح 10 فائزات في "واحدة جديدة" 200 ألف جنيه

كرمت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي 10 سيدات ملهمات خلال فعاليات الموسم الثالث لمبادرة "واحدة جديدة"، حيث قررت تقديم مبلغ ٢٠ ألف جنيه لكل فائزة مقدمة من الوزارة وبنك ناصر.

وقد شاركت الوزيرة كل من المهندسة انجى الصبان الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك والشريك المؤسس لمبادرة "واحدة جديدة"، والكاتب والروائى أحمد مراد الشريك المؤسس لمبادرة "واحدة جديدة"، ولميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية فى تقديم الجوائز والتكريمات خلال الاحتفالية التي حضرها لفيف من رجال المال والأعمال وعدد من الشخصيات النسائية والقيادية في الشركات العالمية والمحلية.

واستهلت القباج كلمتها بالثناء على استمرار المسابقة في نسختها الثالثة ودورها في تعزيز مكانة المراة المصرية، وأكدت أن دور المرأة في المُجتمعِ هامًا للغاية، حيث أنها هي المسئولة عن تنشئة الأجيال وعن التربية بشكل عام ولها أدوار عظيم في المشاركة المجتمعية والتنمية الاقتصادية والمشاركة السياسية، حيث قدمت المرأة طوال تاريخها الكثير في نهضة المجتمعات القديمة والحديثة، وسجل التاريخ نضال نساء مصر الطويل من أجل الحرية والاستقلال والحصول على المساواة والحقوق في العلم والعمل.

وأضافت الوزيرة خلال كلمتها بالاحتفالية أنه نظرا لكون المرأة عضوًا في المجتمع فيجب أن تكون شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شئونه، وكونها تقوم بالأعمال المنزلية لا يجب أن يلغي دورها الاجتماعي؛ لأنّها شريكة الرجل في تحمل المسؤولية، ففي ظل حالة النمو والتقدم التي تشهدها المجتمعات نحتاج إلى كلّ الجهود والطاقات المجتمعية. ومن هنا ينبغي أن نعزز دور المرأة الاجتماعي ومساندتها بشكل مستمر والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها.

وأعربت المهندسة إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي لشركة فيكتوري لينك والشريك المؤسس في مبادرة واحدة جديد: “نحن متحمسون لإطلاق المسابقة في موسمها حيث اننا نؤمن بأهمية إبراز الإنجازات والتضحيات التي تقدمها النساء، ونطمح لأن تكون هذه المسابقة منبرًا لتشجيع المزيد من النساء على تحقيق أحلامهن وتحقيق إمكانياتهن الكامنة”.

وتهدف مسابقة "واحدة جديدة" الى تكريم وتسليط الضوء على السيدات وتعزيز ثقة المرأة المصرية بنفسها وقد بدأت المسابقة منذ ثلاث سنوات وكل عام تحرص على تكريم 10 سيدات.

وبدأت التكريمات باطلاق جائزتين جديدتين الأولى بعنوان المشوار الذهبي وتسلمتها الدكتورة سهير عبد القادر رئيس مجلس إدارة مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة ورئيس مهرجان القاهرة لسينما الاطفال وقد شارك فى تكريمها أ. هشام سليمان رئيس مجلس إدارة شركة هاما فيلم برودكشن ورئيس مجموعة قنوات دى ام سى سابقا ونائب رئيس الشركة المتحدة لقطاع الانتاج سابقا والسفير الشرفى لمستشفى بهية والسفير الفخرى للمجلس الوطنى للأشخاص ذوى الإعاقة اما الجائزة الثانية جائزة التميز للشباب تسلمتها الشابة مي الأمير.

وجاء حفل إطلاق "كتاب واحدة" في نسخته الثانية الذى قامت بكتابته الدكتورة دينا عبد الكريم الإعلامية المصرية وعضو مجلس النواب و الجدير بالذكر ان هذا الكتاب هو أولى خطواتها فى الكتابة.

وثق الكتاب قصص نجاح 10 سيدات عظيمات وهم معالى السفيرة د. نبيلة مكرم - مؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسه فاهم للدعم النفسى، د. ماريان عازر عضو مجلس النواب السابق وعضو مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية وأستاذ بالمعهد القومي للاتصالات وأستاذ دكتور بجامعة النيل وعضو لجنتي العلاقات الخارجية والبحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية ومتحدث إعلامي لوزارة المالية، ضحى عاصي أديبة وروائية مصرية وعضو مجلس النواب المصرى وعضو المجلس الأعلى للثقافة، د. عبلة الألفي عضو مجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصحة الأم والطفل والصحة الانجابية والمشرف العام للمبادرة الرئاسية الألف يوم الذهبية لميس نجم، مستشار محافظ البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية سابقا، ليلى سالم عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، لولا زقلمة مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة رادا للأبحاث والعلاقات العامة‎ نهلة النمر سفيرة وزارة التضامن الاجتماعي للأيتام وأخصائي أول لبرامج الشباب الأيتام فوق 18 سنة بجمعية وطنية.