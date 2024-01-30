زازى حافظ تكشف سبب اتجاهها لكتابة مسرحيات مصرية للأطفال

قالت زازي حافظ إن أعمالا كتابية تقوم بها تكون نابعة من الغيرة على الأطفال وعلى البلد، مؤكدة أنها تجد أولادها دائمًا يحضرون مسرحيات أجنبية من المدرسة وتتساءل: لماذا ذلك رغم أنه توجد لدينا مسرحيات مصرية كثيرة؟

وأضافت زازي، خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية dmc، أنها قررت أن تؤلف مسرحيات مصرية وتضعها في كتاب حتى يستطيع الأطفال تمثيلها في المدارس أو النوادي.

كتابها بمعرض الكتاب الآن

وأشارت إلى أن كتابها المعروض بـ معرض الكتاب الآن يحمل اسم "مسرحيات للحلوين" ويضم 5 مسرحيات كلها مستوحاة من التراث، مؤكدة أن كل كتبها محاورها تدور حول التراث أو من التاريخ أو المستقبل، وتقوم جميعها بعرض القيم المصرية، مثل فوازير رمضان كنموذج للقديم، والهالوين نموذج للمعاصرة.

وأكدت أن مسرحية "حتشبسوت"، وهي أكثر المسرحيات التي عرضت لها وتعرض على مدار عامين بمتحف الحضارة، لأنها شخصية غنية ومليئة بالأحداث.