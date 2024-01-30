ضحك ولعب ومعرفة.. إقبال كبير من الأطفال على فعاليات معرض الكتاب

حرص برنامج “الستات ميعرفوش يكذبوا”، المذاع عبر فضائية CBC، على عرض تقرير مفصل عن مدى إقبال الأطفال في عمر مبكر على معرض القاهرة الدولي للكتاب.

إقبال الأطفال على معرض الكتاب

وقال أحد الأطفال الموجودين في المعرض إنه سعيد بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأنشطة الثقافية والترفيهية التي تُقام داخل المعرض للأطفال.

وأشار طفل آخر إلى أن المعرض يحتوي على عدد كبير من القصص والروايات الممتعة والمسلية للأطفال، وهذه الروايات مرفقة بالصور والألوان المبهجة والجذابة، لذا هناك إقبال كثيف على شراء الكتب للأطفال.

وشهد جناح الطفل إقبالًا كبيرًا منذ اليوم الأول من فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب من الأطفال رفقة أولياء أمورهم، مع انتشار حالة من البهجة والسعادة على الوجوه.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تقام الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، وذلك بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هى سليم حسن، أحد رواد علم المصريات وشخصية معرض الطفل هى يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

كما تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتشهد مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.