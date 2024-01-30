"التنمية الصناعية" تطلق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتضم طرح فرص استثمارية جديدة على قطع أراضٍ كاملة المرافق في القطاعات الصناعية ذات الأولوية التي تستهدفها الهيئة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي، في إطار دفع عجلة التنمية والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية لمجتمع الأعمال لتسهيل على المستثمرين.

صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، مشيرة إلى أن إطلاق المرحلة السادسة يأتي في إطار توجيهات المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة نحو سرعة توفير أراضٍ صناعية مرفقة للمستثمرين لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضي، من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلي والأجنبي.



وأضافت أن الهيئة تستهدف من خلال تلك الطروحات الدورية والمتتالية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية، مما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.

وأشارت إلى أن هذا الطرح يشمل قطع أراضٍ مرفقة بإجمالي 456 قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى المليون متر مربع، موزعة على 10 محافظات على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع، حيث تم طرح 39 قطعة في مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، و25 قطعة في مدينة أكتوبر الجديدة بالجيزة، و39 قطعة في مدينة السادات بالمنوفية، و126 قطعة في قفط بمحافظة قنا، و76 قطعة في منطقة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، و42 قطعة في محافظة سوهاج (بمناطق الكوثر، غرب جرجا، غرب طهطا، الأحايوة شرق)، و60 قطعة في امتداد جنوب الرصوة بمحافظة بورسعيد، و15 قطعة في كوم أوشيم في الفيوم، 24 قطعة في منطقة المطاهرة في المنيا، وطُرح 10 قطع في جمصة بمحافظة الدقهلية.

وأوضح أن القطع المطروحة متاحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، وتم طرحها بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، بهدف تسهيل الإجراءات على المستثمرين وتخفيف الأعباء المالية عنهم. كما تم تحديد مقابل حق الانتفاع السنوي بنسبة 5٪ من سعر متر التمليك.

وفيما يتعلق بالقطع المطروحة في منطقة بئر العبد بشمال سيناء، تقرر طرحها للمستثمرين مجانًا تنفيذًا للقرار الرئاسي بمنح الأراضي بالمنطقة الصناعية مجانًا، بهدف تشجيع الاستثمار في شمال سيناء ودفع عجلة التنمية وتشغيل العمالة المحلية.

وأعلنت رئيس الهيئة أنه سيتاح سحب الكراسات أمام المستثمرين عبر الإنترنت ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 31 يناير وحتى الخميس الموافق 22 فبراير 2023، وسيستمر تلقي طلبات المستثمرين الذين سحبوا الكراسات حتى يوم الخميس الموافق 14 مارس 2024.



تتم كافة إجراءات الحجز وسحب كراسات الشروط وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني (www.ida.gov.eg)، ثم الدخول على "خريطة الاستثمار الصناعي" وذلك بالتنسيق الكامل مع الهيئة العامة للاستثمار.

وكشفت ناهد يوسف عن مواصلة الهيئة لتقديم التسهيلات والحوافز للمستثمرين المتقدمين على الأراضي، ومن أهمها تخفيض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، والإعفاء من رسوم تقديم العروض نهائيًا، وكذلك إلغاء الضمان المالي، وتبسيط دراسة الجدوى المطلوبة بشكل كامل والاكتفاء بنموذج مبسط لملامح المشروع، وتخفيض جدية الحجز ليصبح 10% من القيمة المعلنة لثمن الأرض، وذلك في إطار حرص الهيئة على تبسيط الإجراءات وتقليل التكاليف تيسيرًا على المستثمرين.



وتعد الخريطة بمثابة منصة تفاعلية وبوابة معلوماتية متكاملة لتقديم خدمة ممكنة بحيادية ووفق معايير آلية ثابتة وسريعة وتتمتع بالشفافية التامة وتوفر للمستثمر بيانات تفصيلية حول المقومات الاستثمارية لكل منطقة وشبكات الترفيق، والتشريعات المنظمة، والحوافز المتاحة.