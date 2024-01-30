الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على سائق دهس 3 فتيات في ميدان الجامع بمصر الجديدة

حبس
حبس

أمرت نيابة مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، بالتحفظ على سائق دهس ثلاث فتيات بسيارته في طريق ميدان الجامع في مصر الجديدة.

وأسفر الحادث عن إصابة الفتيات الثلاث بإصابات شديدة، وتم نقلهن للعناية المركزة.

وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة المصابات تمهيدًا للاستماع لأقوالهن، حيث جاء في التقرير الطبي المبدئي للفتيات أنهن مصابات بنزيف في المخ، وكسور متفرقة بالجسم.

وتواصل النيابة الاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة للوقوف على أسبابه وملابساته واستكمال التحقيقات.

 

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تفاصيل دهس سيارة لـ3 فتيات في مصر الجديدة

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وأكد شهود العيان أن السائق كان يسير بسرعة جنونية مما أدى إلى فقد السيطرة على السيارة عقب مرور الفتيات أمامه مما أدى إلى وقوع الحادث ودهسهن، وفر السائق هاربًا من موقع الحادث.

وعقب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث تم تحديد السيارة مرتكبة الحادث وضبط قائدها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

سائق دهس 3 فتيات مصر الجديدة نيابة مصر الجديدة حادث مأساوي كاميرات المراقبة

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