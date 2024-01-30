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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 33 إشغالا بشارع الترولي لتوسعته

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة

قال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أعمال الإزالة بشارع الترولي الفيروز السلام تشمل الانتهاء من 33 إشغالاً.

وأضاف صابر لـ"الدستور" أن أعمال الإزالة أتت لتوسعة الشارع بالتخلص من جميع التعارضات، مؤكدا أن توسعة شارع الترولي جاء ضمن مخطط محافظة القاهرة لتطوير الشوارع بالمنطقة الشرقية.

وأجرى أمس، الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة بحي السلام أول ومتابعة لأعمال إزالة الإشغالات لتوسعة وتطوير شارع الترولى الفيروز بالسلام تنفيذ الهيئه الهندسية، وبحضور اللواء إيهاب زهني، رئيس الحي، في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الإثنين ٢٠٢٤-١-٢٩.

شارع الترولي حي السلام أول الدكتور ابراهيم صابر نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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