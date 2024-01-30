الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

دار العربي تُصدر كتابًا جديدًا بعنوان "دليلك لمشروعات التخرج"

د. محمد البحراوي
د. محمد البحراوي

أصدرت دار العربي للنشر والتوزيع كتابا جديدا بعنوان "دليلك لمشروعات التخرج.. من الفكرة إلى المناقشة"، لمؤلفه الدكتور محمد مهني البحراوي، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام جامعة الأزهر، حيث تقوم فكرة الكتاب الأساسية على إعطاء من يقرأه جرعة كبيرة ودسمة من المعلومات والتدريبات العملية والنماذج والأمثلة حول منهجية عمل مشروعات التخرج بطريقة تمكنهم من الاستفادة منها فكرًا وعملًا، نظريًا وتطبيقًا، مع تقديم الدعم والإرشاد للطلاب الذين يرغبون في إنجاز مشروعات تخرج ناجحة واحترافية في مجال الإعلام.


كما يتناول الكتاب التقنيات والأساليب المستخدمة في إنتاج المحتوى الإعلامي، كما تناول بالشرح والأمثلة  فنون الكتابة الصحفية المستخدمة في مشروعات التخرج مثل: الخبر الصحفي والفيتشر والتقرير والتحقيق والحوار والمقالات الصحفية، كما تعرض بالشرح إلى إخراج المشروعات الورقية وتصميم المواقع الإلكترونية؛ وتحدث عن الصورة الصحفية وملفات الفيديو حتى لا يغفل الحديث عن الشكل مقابل الحديث عن المضمون.

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كذلك يضم الكتاب أهم وأشهر الأخطاء التي يقع فيها الطلاب في مشروعات تخرجهم سواء الورقية أو الإلكترونية، ممثلا لذلك بالأمثلة والنماذج، كما يعرض خلال صفحات الكتاب المعايير التي يجب مراعاتها عند كتابة العناوين الصحفية، والمقدمات، ومعايير الكتابة بشكل عام، وأهم الأخطاء المتعلقة بالكتابة وتصويبها، كما يتضمن نماذج من أفكار مكتوبة، وأغلفة لمشروعات تخرج تمت مناقشتها في كلية الإعلام جامعة الأزهر. 


جدير بالذكر أن الدكتور محمد مهني البحراوي، يعمل مدرسا بقسم الصحافة والنشر، ويمتلك خبرة علمية وعملية كبيرة في مجال الإعلام، حيث عمل صحفيا في العديد من الصحف والمواقع على رأسها صحيفة وموقع اليوم السابع، كما أشرف على العديد من مشروعات التخرج  حتى ترأس لجنة مشروعات التخرج في قسم الصحافة والنشر بالكلية، كذلك له كتابين منشورين: الأول بعنوان: الحوار والتحقيق الصحفي، والثاني بعنوان: وكالات الأنباء في عصر الإعلام الرقمي.

كتاب لمشروعات التخرج
كتاب لمشروعات التخرج
كتاب لمشروعات التخرج
كتاب لمشروعات التخرج
كتاب لمشروعات التخرج
كتاب لمشروعات التخرج
كتاب لمشروعات التخرج
كتاب لمشروعات التخرج
دار العربى للنشر والتوزيع دليلك لمشروعات التخرج من الفكرة إلى المناقشة دكتور محمد مهني البحراوي مشروعات التخرج المحتوى الإعلامي

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