الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هيثم الحاج يتحدث لـ"الشاهد" عن رؤيته لدور الثقافة فى الجمهورية الجديدة (فيديو)

هيثم الحاج علي
هيثم الحاج علي

قال الدكتور هيثم الحاج علي، الرئيس السابق للهيئة المصرية العامة للكتاب: إن "الثقافة هي أساس من أسس بناء الجمهورية الجديدة، فهي التي أثارت ثورة 30 يونيو، التي تجذر من خلالها فكرة الجمهورية الجديدة، وذلك الأمر لا يشمل مبان جديدة فقط بل هي جمهورية مواطن واعي بهويته ونفسه في الأساس، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتحدث عن ذلك الأمر دائمًا".

وأضاف "علي"، خلال حواره مع برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "فكرة الجمهورية الجديدة قائمة على فكرة الوعي، ولا يمكن أبدًا تنمية مكتسبات المشروعات الموجود على الأرض دون وعي، ولا يمكن جذب المواطن لهذه الدولة واستعادته الثقة بشخصيته الجمعية دون وعيه الكامل بمدى قدرته، لذلك الثقافة ستكون جزءً أساسيًا في الجمهورية الجديدة وتعاملات مصر على المستوى الخارجي، ويجب الإشارة إلى أن "البريكس" ليس تجمع اقتصادي فقط، وإنما يمكن لعب دور ثقافي محوري من خلاله".

وواصل: "هنا الثقافة ستصبح عنصرًا بناءً للغاية، وليس عنصر شكلي أو هامشي، ولكنه سيبني الجمهورية الجديدة، إذ عملت الثقافة المصرية على الوعي بالهوية المصرية على وجه التحديد، كما أن دور النخبة المثقفة في الجمهورية الجديدة هاما للغاية؛ لأنه النخبة المنوط بها إنتاج الأفكار، ومن المفترض أن تحلم هذه النخبة لهذا المجتمع ومستقبل هذا البلد".

هيثم الحاج علي الشاهد محمد الباز الثقافة الجمهورية الجديدة 30 يونيو ثورة البريكس الهوية المصرية

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

عاجل.. مصدر أمنى ينفى وفاة ضابط فى "معركة تجار الذهب" بطريق القاهرة – الإسكندرية

توفير الدولارات.. "رجال الأعمال المصريين" تكشف مفاجأة للمواطنين بالخارج

عاجل.. حامل اللقب ووصيفه خارج البطولة.. منتخب كوت ديفوار يُقصي السنغال من كأس أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل