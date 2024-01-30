الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأمين العام لحلف الناتو: نرحب بالجهود الدبلوماسية لمنع مزيد من التوترات فى غزة

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

رحب الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بالجهود الدبلوماسية لمنع مزيد من التوترات في غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية.

كما رحب "ستولتنبرج" بالتعهدات الأمريكية باستمرار دعم أوكرانيا، مؤكدا أن الرئيس الروسي بوتين هو من بدأ الحرب وعليه وقفها.

وأكد  أن دعم أوكرانيا يعد استثمارا في أمننا الخاص، متابعًا: "سنواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا".

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أن انعقاد قمة حلف الناتو المقبلة في يوليو بواشنطن.

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