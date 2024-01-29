الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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أستاذ العلوم السياسية يتحدث عن تطورات الصراع فى الشرق الأوسط (فيديو)

حرب
حرب

تحدث الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية، عن تطورات الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف من تصاعده.

وأكد أحمد، في حوار هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، أن الصراع لم يبلغ ذروته بعد وأن الأطراف المتصارعة مثل حزب الله والولايات المتحدة وإيران تحاول تجنب الدخول في مواجهة مباشرة. وأرجع السبب الجذري للصراع إلى الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية ورفضه التنازل عنها.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية تعرضت لضربة قوية في المنطقة أسفرت عن خسائر بشرية وأن الرد الأمريكي سيكون حاسما ولكن في الزمان والمكان المناسبين، وأوضح أن الصراع يتطلب قدرا من الرشاد والحكمة من جانب الأطراف المعنية لعدم إشعال النار في المنطقة وإلحاق الضرر بالجميع.

وأثنى على الدور المصري العاقل والرشيد في التوسط والسعي لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

أحمد يوسف أحمد استاذ العلوم السياسية حزب الله الولايات المتحدة إيران الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي القوات الأمريكية

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