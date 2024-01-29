للمرة الأولى إلكترونيًا.. محافظة الجيزة تُعلن موعد اعتماد نتائج صوف النقل

أعلنت محافظة الجيزة، أنه من المقرر الإعلان عن نتائج امتحانات صفوف النقل بالمحافظة فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن تُنشر عبر الرابط الرسمي للنتائج.

وأعلنت محافظة الجيزة أن نتائج صفوف النقل ستكون متاحة خلال ساعات، تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا علي أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.



وللمرة الاولي نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع والخامس والسادس الابتدائي والأول والثاني الاعدادي خلال ساعات.

الاستعلام بالرقم القومي

https://www.gizaedu.net

وتنظم محافظة الجيزة غدًا، بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة وذلك بفندق سفير بالدقي.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل.

وأشار “راشد” إلى أن المعرض ياتي في إطار التعاون مع مجلس اأاعمال اليمني ويشارك فيه 30 عارض من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 30 يناير الجاري وحتي 1 فبراير.