الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للمرة الأولى إلكترونيًا.. محافظة الجيزة تُعلن موعد اعتماد نتائج صوف النقل

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

أعلنت  محافظة الجيزة، أنه من المقرر الإعلان عن نتائج امتحانات صفوف النقل بالمحافظة فور اعتمادها من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على أن تُنشر عبر الرابط الرسمي للنتائج.

وأعلنت محافظة الجيزة أن نتائج صفوف النقل ستكون متاحة خلال ساعات، تنفيذًا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وفي إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرا علي أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.


وللمرة الاولي نتائج الامتحانات الكترونيا من خلال لينك الاستعلام عن نتيجة صفوف النقل الرابع  والخامس والسادس الابتدائي والأول  والثاني الاعدادي خلال ساعات.

الاستعلام بالرقم القومي
https://www.gizaedu.net

وتنظم محافظة الجيزة غدًا، بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني معرضا للحرف التراثية والمنتجات اليدوية والذي يشمل منتجات السجاد والخزف والفخار وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري بمحافظة الجيزة وذلك بفندق سفير بالدقي. 

يأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة المصرية وقيادتها السياسية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية، لما لها من أهمية في توفير فرص عمل. 

وأشار “راشد” إلى أن المعرض ياتي في إطار التعاون مع مجلس اأاعمال اليمني ويشارك فيه 30 عارض من أبناء محافظة الجيزة وبمشاركة من المحافظات المجاورة ويستمر لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة من 30 يناير الجاري  وحتي 1 فبراير.

نتيجة النقل بمحافظة الجيزة نتيجة صفوف النقل محافظ الجيزة أخبار تعليم الجيزة أنه للشهادة

مواد متعلقة

وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد أعمال الكنترول فى إدارة شمال التعليمية

وكيل "تعليم الجيزة" يتفقد لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمستشفي 57357

الأكثر قراءة

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

الكفن بدلًا من الفستان الأبيض.. كواليس مأساة عروس فى يوم الصباحية بالبحيرة

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

إطلاق نحو 15 صاروخًا من غزة تجاه تل أبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هجوم إرهابى على" البرج 22" وقاعدة التنف السورية بالقرب من الحدود الأردنية.. وخارجها

عبدالوهاب داود

النرويجى الأكبر.. هنريك إبسن.. عين أعيان المسرح الاجتماعى والواقعى

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتزم تعزيز نشاطه في شمال غزة

بضغط أمريكى.. الاحتلال يسمح لوفد أممى بدخول شمال غزة لتقييم الوضع

بعد وقف بعض الدول تمويل الأونروا.. موجة غضب دولية جديدة ضد إسرائيل