الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

مصرع شاب
مصرع شاب

لقي شاب مصرعه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى اتجاه بلبيس، وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزاومل بمحافظة الشرقية.

مصرع شاب فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى  الزاومل بوصول"عمرو ه ع"، 35 عاما، مقيم ينطاق مركز أبوحماد، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الشاب التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى اتجاه بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

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