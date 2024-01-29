الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

3 مصابين في انفجار أسطوانة غاز بالشرقية

انفجار أسطوانة غاز
انفجار أسطوانة غاز

أصيب 3 أشخاص بحروق متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انفجار إسطوانة غاز داخل مصنع طوب بنطاق مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى، بوصول كل من «عبدالمنعم. ال. م» 43 عاما مقيم زفتى الغربية، مصابا بحروق من الدرجة الثالثة بالقدمين والذراعين، و«أبوطالب. ر ص» 18 سنة مقيم الصف الجيزة، مصاب بحروق بالقدم والذراع الأيمن، و«حمزة... م» 72 عاما مقيم كفر شلشلمون مصابا بحروق بالقدمين واليدين والوجه بنسبة 35%.

وبالفحص تبين حدوث إصابتهم إثر تعرضهم لحادث انفجار إسطوانة غاز داخل مصنع طوب بنطاق مركز منيا القمح.

محافظة الشرقية مصنع طوب منيا القمح حروق مستشفى بلبيس المركزى

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