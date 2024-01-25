انفجرت انبوبة بوتاجاز داخل مسكن بقرية عزبة شباسي التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، حيث أسفر الانفجار عن انهيار طابق من العقار وغرفة في العقار المجاور له كما نتج عن إصابة سيدتين بجروح متفرقة بالجسم وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إصابة سيدتين وانهيار منزل في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالدقهلية

وكان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة شربين، بانفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل وانهيار طابق منه وغرفة مجاورة بعزبة شباسي دائرة المركز، ووجود مصابين.

وعلى الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين انفجار اسطوانة بوتاجاز في منزل مكون من طابق أرضي وأول علوي، ملك المواطنة صفاء الشبراوي عبده، ما تسبب في انهيار الطابق الأول علوي بالكامل.

كما تسبب الحادث في انهيار غرفة كاملة في منزل الجار، فضلًا عن إصابة شقيقتي مالكة المنزل وهما: سعادات الشبراوي، وأم هاشم الشبراوي، بجروح متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما لمستشفى شربين لتلقي العلاج اللازم، وتم التصريح لهم بالخروج بعد استقرار حالتهم

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحق