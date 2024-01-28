الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا يحصل على جائزتي أفضل لاعب بطولة كأس دبي للتحدي وهداف البطولة

شيكابالا
شيكابالا

حصد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزتي أفضل لاعب بطولة كأس دبي للتحدي وهداف البطولة.

وتسلم "شيكابالا" الجائزتين من اللجنة المنظمة للبطولة عقب انتهاء المباراة النهائية أمام أهلي جدة السعودي والتي أقيمت على ستاد آل مكتوم بدبي.

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.


الونش يعلق على الفوز ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة.

وجّه محمود حمدي " الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي تؤازر الفريق باستمرار، وأهداها لقب بطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة.

وأشاد اللاعب بجماهير الزمالك التي تحرص على مساندة الفريق باستمرار، وشدد على أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها.

وعلق محمود حمدي "الونش" على إصابته في مباراة أهلي جدة قائلًا:" تعرضت لكدمة في الركبة وحالتي مطمئنة ".

وتوج الزمالك ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على أهلي جدة السعودي  بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم في نهائي البطولة.

واحتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع الجماهير المتواجدة باستاد آل مكتوم بعد الفوز ببطولة كأس  دبي  للتحدي عقب التغلب على أهلي جدة بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على التوجه للجماهير المتواجدة في المدرجات للاحتفال معهم بعد الفوز على الأهلي السعودي والتتويج باللقب.

وهتفت الجماهير للاعبين بعد الفوز باللقاء وحصد اللقب، وطالبت بمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة والمنافسة على الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضم تشكيل الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - مصطفى الزناري - محمود حمدي " الونش" - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - يوسف أوباما.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سامسون أكينيولا - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين وحاتم سكر ومحمود علاء وحمزة المثلوثي  وأحمد زكي ومحمد حسام بيسو ومحمد السيد وسيد عبد الله "نيمار" وإبراهيما نداي وعمار ياسر وناصر منسي.

 

 

الزمالك شيكابالا أهلي جدة كأس دبي هداف بطولة دبي الودية

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