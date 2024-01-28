مجموعات غذاء صديقة للأمعاء في أوقات تغير الفصول

يقترب فصل الشتاء من نهايته ومع تحول الطقس تدريجيًا إلى أكثر دفئًا، قد تتحول خياراتنا الغذائية نحو الأطعمة الخفيفة والباردة.

وفي الظروف الجوية الدافئة، تميل الشهية إلى الانخفاض. يمكن للطقس الحار أيضًا أن يغير التركيب البكتيري للجهاز الهضمي ويعزز نمو البكتيريا السيئة، وفقًا للدراسات.

قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية في الأمعاء مثل الغازات والانتفاخ والإسهال وغيرها. من المهم تعزيز البكتيريا الجيدة في الجهاز الهضمي لديك عن طريق إضافة الأطعمة المناسبة إلى نظامك الغذائي مع تغير الموسم. تجنب تناول الكثير من السكر والدهون وحاول إضافة المزيد من البروبيوتيك والأطعمة الغنية بالألياف لتعزيز صحة الجهاز الهضمي.

"مع تحول الفصول من برودة الشتاء إلى دفء الصيف، من الضروري تكييف نظامنا الغذائي لدعم صحة الأمعاء، حيثتلعب الأمعاء دورًا حاسمًا في صحتنا بشكل عام، حيث تؤثر على كل شيء بدءًا من الهضم وحتى وظيفة المناعة.

وتؤكد الأبحاث لمجموعة متنوعة من الأطعمة الموسمية أن توفر العناصر الغذائية والتوازن اللازم للانتقال السلس.

الأطعمة الصديقة للأمعاء

الخضروات الغنية بالألياف

مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، تصبح الخضروات الطازجة أكثر وفرة. قم بدمج مجموعة ملونة من الخضار الغنية بالألياف مثل الخضار الورقية والقرنبيط والجزر والفلفل الحلو. لا توفر هذه الخضار العناصر الغذائية الأساسية فحسب، بل تعزز أيضًا التوازن الصحي لبكتيريا الأمعاء.

الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

قم بتضمين الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لدعم ميكروبيوم الأمعاء المتنوع والمزدهر. الزبادي والكفير والكيمتشي والمخلل الملفوف والكومبوتشا هي خيارات ممتازة. تعمل هذه الأطعمة على إدخال البكتيريا المفيدة إلى أمعائك، مما يساعد على الهضم ويقوي جهاز المناعة لديك.

الفواكه الموسمية

الانتقال من ثمار الشتاء إلى عروض الصيف النابضة بالحياة. التوت والبطيخ والحمضيات ليست منعشة فحسب، بل مليئة أيضًا بمضادات الأكسدة والألياف، مما يعزز بيئة الأمعاء الصحية.

الحبوب الكاملة

استبدل الحبوب الشتوية الثقيلة بخيارات أخف مثل الكينوا والأرز البني والشعير، وتوفر الحبوب الكاملة الألياف التي تدعم حركات الأمعاء المنتظمة وتغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة.

الأعشاب الطازجة

ارفع مستوى وجباتك بإضافة الأعشاب الطازجة مثل الريحان والنعناع والكزبرة. فهي لا تضيف نكهة دون سعرات حرارية إضافية فحسب، بل تحتوي أيضًا على مركبات قد تدعم صحة الجهاز الهضمي.