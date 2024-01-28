الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الإبياري يتحدث عن زوجته وصلة القرابة التي تجمعها بهذه الفنانة الشهيرة

طارق الإبياري وزوجته
طارق الإبياري وزوجته

قال الفنان طارق الإبياري، إنه يتمنى أن يقدم عمل أكشن كوميدي، لأنه يحب الكوميديا التي تخرج من لخبطة الأكشن.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه متزوج من فرح ابنة شقيقة الفنانة ليلى علوي، ولهذا يوجد أربع نساء مهمين في حياته وهي زوجته ووالدته وحماته والفنانة ليلى علوي.

أبنائه

وتابع، أن لديه طفل يدعى يوسف، وكذلك غالية وهي أغلى ما لديه، مشيرًا إلى أنه تعلم معنى الحنية من والدته وأنه يخاف على زعلها، مشيرًا إلى أنه عندما تزوج أقنع والدته أنها هي من اختارت له زوجته ولكنه هو من اختارها في البداية وأن والدته عرفت ذلك بعد مرور 8 سنوات على زواجه.

طارق الابياري زوجته الفنانة ليلى علوي أكشن كوميدي الكوميديا

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