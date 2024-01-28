الأحد 28 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الإبيارى: كنت من المحظوظين بالوقوف أمام سمير غانم وعادل إمام

طارق الإبياري
طارق الإبياري

قال الفنان طارق الإبياري إنه كان من المحظوظين الذين عملوا مع كبار النجوم، مؤكدًا أن أول من وقف أمامه وتعلم منه الفنان سمير غانم، فهو أستاذه وتعلم منه كثيرًا.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والمذاع عبر فضائية cbc، أنه كان له الشرف أن شارك سمير غانم في بعض الأعمال وكان يضحك من قلبه معه، مشيرًا إلى أن إحدى الصور التقطت له وهو يضحك معه في كواليس مسرحية "الزهر لما يلعب"، وكانت من إخراجه، ووقتها سمير غانم كان قد ألقى إفيه فضحكا عليه.

وأكد أن سمير غانم لم يدع شيئًا إلا وتركه يقوم به وتعلم منه الكثير من الأشياء خلال عمله معه.

العمل مع الفنان عادل إمام

وتابع أنه من أهم الأشياء التي أكرمه الله بها عمله مع الفنان عادل إمام في مسلسلي "فلانتينو، وأستاذ ورئيس قسم"، مؤكدًا أن الوقوف أمامه كان من ضمن أحلامه واستفاد منه كثيرًا.

طارق الابياري سمير غانم عادل امام المحظوظين أحلامه

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