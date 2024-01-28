نائب محافظ الجيزة يتابع مشروعات الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف بالعياط

تابع إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن ميدانيا أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير والرصف للعام الحالي 2023 - 2024 بمدينة العياط، وتفقد أعمال وضع بلاط الأنترلوك بمتفرعات شارع الغريب بمدينة العياط.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، كما تفقد أعمال الدفع النفقي لمشروع الصرف الصحي بشارع الجمهورية بمدينة العياط.



تفقد تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العياط

ووجه "الشهابي" بسرعة الانتهاء من الاعمال حتى تتمكن شركة مياه الجيزة، من البدء في تنفيذ الوصلات المنزلية للصرف الصحي، واختتم جولته الميدانية بمركز العياط بتفقد تشغيل محطة الصرف الصحي الرئيسية بمدينة العياط ومحطات رفع الصرف الصحي بقري الجمله والمتانيا وكفر شحاته.

ووجه نائب المحافظ بتكثيف أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي بمركز العياط، و رافقه خلال الجولة محمود عبد الحليم مدينة رئيس مركز العياط، والمهندس أنور معوض مشرف مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد فرغلي مدير عام الصرف الصحي بالعياط والبدرشين بشركة مياة الجيزة، والمهندس بدر كمال مدير عام كهرباء جنوب الجيزة بشركة كهرباء جنوب القاهرة ومسؤلي مديرية الطرق بالمحافظة والشركات المنفذة للأعمال.

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