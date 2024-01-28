مدير معرض البحرين: "القاهرة للكتاب" من أنجح وأكبر المعارض الدولية

أكد مدير معرض البحرين الدولي للكتاب، بشار جاسم، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد واحدًا من أنجح وأكبر المعارض الدولية، لافتًا إلى حرص مملكة البحرين على المشاركة الفاعلة في النسخة الحالية من المعرض لتعزيز الحراك الأدبي والفكري العربي.

وقال جاسم- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هيئة البحرين للثقافة والآثار مستمرة في تعزيز جهودها لتعزيز الحراك الأدبي والمعرفي لمملكة البحرين، حيث تشارك الهيئة عبر جناح خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب يتضمن عرض مجموعة من أحدث إصدارات مشروع "النشر المشترك" من إبداعات المؤلفين والكتّاب البحرينيين.



وأضاف مدير معرض البحرين الدولي للكتاب أن الجناح يضم أيضًا مجموعة من الكتب الأخرى التي تتناول موضوعات التراث والأدب والفن والتاريخ والآثار وغيرها، فضلًا عن مشروع كتب البحرين الثقافية ومشروع نقل المعارف.

وأشار إلى أن مشاركة هيئة البحرين للثقافة والآثار في المعرض تأتي ضمن عملها في الترويج والدعم للكتّاب والمبدعين في البحرين، وذلك عبر مبادرات مختلفة تتضمن دعم الثقافة والأدب، متابعًا: أنه سيتم تنظيم فعاليات مكثّفة تهدف إلى الاهتمام بالكتّاب البحرينيين والإصدارات البحرينية ورفد المكتبة الوطنية والعربية بإبداعاتهم الفكرية والأدبية والشعرية وغيرها.



وأوضح أن الهيئة أطلقت مؤخرًا دعوتها لاستلام طلبات نشر الأعمال الأدبية والفكرية للأدباء والكتاب في البحرين، إضافة إلى عملها على تنظيم سلسلة من المحاضرات التي تعرّف بالكتّاب البحرينيين إنتاجاتهم واستضافة فعاليات تدشين الكتب على مدار العام.

وكشف بشار جاسم عن أن مملكة البحرين ستشارك في الاجتماع الدولي لمدراء معارض الكتاب الدولية واتحاد الناشرين العرب على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتتواصل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، حتى 6 فبراير المقبل، وتأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

وتشهد الدورة الحالية مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

